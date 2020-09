Peveragno: al via i masterclass di cinematografia dell'associazione "Amicorti"

Peveragno, visto il successo delle prime due edizioni di AmiCorti Film Festival, si conferma ufficialmente Capitale cinematografica del cortometraggio. Per diffondere la cultura del cinema, e per far conoscere il territorio peveragnese, l’Associazione GLI AMICI, organizzatrice del Festival, ha deciso di proporre un’iniziativa formativa continuativa, organizzando degli incontri con veri esperti del settore audiovisivo e non solo.