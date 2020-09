"I demontesi devono valorizzare il loro patrimonio per primi: rischiano di perderlo, senza la circonvallazione"

la prima parola che vorrei eliminare dal vocabolario di italiano è “rassegnazione”. La rassegnazione dei demontesi, illusi e abbandonati dai propri rappresentanti locali e nazionali, la rassegnazione dei commercianti costretti a chiudere le proprie attività o ad accontentarsi di sopravvivere, la rassegnazione dei turisti esposti a rumori assordanti e rischi per l’incolumità personale, la rassegnazione degli autisti di TIR che quotidianamente devono uscire dagli ingorghi da loro stessi provocati in Demonte, la rassegnazione dei genitori che devono allevare i figli in un ambiente sempre meno sano e in degradazione, in un paese che di sano potrebbe avere tutto.