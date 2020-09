Viabilità e riapertura delle scuole, Giampiero Caramello: "Prescrizioni date all'ultimo secondo, a Mondovì si rischia la paralisi del traffico"

se la riapertura delle scuole a metà settembre in tempi di Covid non è più messa in discussione, altrettanto non si può dire sulla confusione che hanno generato le prescrizioni anti-contagio emanate all’ultimo secondo dal Governo.

- Le dichiarazioni soddisfatte da parte di alcuni amministratori comunali che si compiacciono per il buon lavoro fatto nell'assicurare che non ci saranno problemi con il trasporto scolastico comunale (i bus arancioni), poichè sarà garantito a tutti. Non credo che avere degli studenti stipati come “sardine” dentro i bus non rappresenti più un problema nella trasmissione del virus. Ovviamente “tutto bene” finché non saranno trascorsi i fatidici 15 minuti, dopo di che il contagio pare riprendere e allora il problema sanitario ci sarà di nuovo? Ma una volta trascorso quel quarto d'ora che cosa si farà? Tutti per strada? Non so se la mera e ferrea applicazione delle regole folli e paradossali emanate dal Governo, possa essere sufficiente a garantire il grado di sicurezza opportuno e necessario per gli studenti che utilizzano i trasporti di competenza comunale. E’un dubbio e non nascondo la mia perplessità.