A Rifreddo un cantiere da 90mila euro per riqualificare l'area mercatale

Non si sono esauriti con il cantiere della pista ciclabile e quello di risistemazione di piazza Garibaldi i lavori pubblici che l’amministrazione comunale rifreddese guidata da Cesare Cavallo ha messo in cantiere per l’estate 2020.

In questi giorni l’impresa Baudino di Pinerolo ha installato il proprio cantiere in piazza della Vittoria per procedere alla riqualificazione dell’area mercatale. Un intervento massiccio del valore di oltre 90mila euro: nuove aiuole in pietra, nuovi impianti elettrici per i banchi, una nuova isola centrale e una completa rivisitazione degli arredi urbani.

“L’intervento sull’area mercatale - ci spiega il primo cittadino - è stato possibile grazie alla partecipazione e alla vincita di un bando regionale. Il 40 per cento delle risorse vengono, infatti, da lì mentre il resto arriva dal contributi investimenti dello Stato e dai soldi messi da parte dalla nostra amministrazione nel 2018. Le opere si inseriranno nella strategia di completa revisione del centro storico cittadino che tra l’altro a breve vedranno un altro intervento da 200mila euro per l’area davanti alla chiesa ed i marciapiedi di via Roma”.

La nuova area mercatale dovrebbe essere pronta per l’autunno in modo da limitare lo spostamento del mercato sulla piazza delle scuole ad alcune settimane.