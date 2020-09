A Saluzzo la scuola Media inizia due giorni in ritardo per lavori di adeguamento nei due plessi

Gli studenti della scuola Media Rosa Bianca comunica il sito dell’Istituto Comprensivo di Saluzzo, a causa del protrarsi dei lavori di adeguamento dei due plessi (ex Einaudi ed ex Bersezio) e dei tempi necessari per la corretta preparazione e sanificazione dei locali, inizieranno le lezioni mercoledì 16 settembre, anziché lunedì 14 settembre.

Sempre nella nota stampa dell'Istituto si legge che le riunioni scuola famiglia di Saluzzo previste tra l’8 e l’11 settembre sono rinviate ai giorni 14 e 15 settembre (seguirà nuovo calendario).

Nulla cambia invece per la Secondaria di Manta, per tutta l’Infanzia e per tutta la Primaria.