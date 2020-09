Bra, esce oggi in tutte le librerie "Terrafutura": i dialoghi di papa Francesco e Carlo Petrini

L’attesa è finita! Per la gioia di tutti i braidesi e non, esce oggi (mercoledì 9 settembre) Terrafutura, il libro che raccoglie i dialoghi tra Carlo Petrini e papa Francesco con al centro parole come educazione, comunità, migranti, economia e biodiversità.



Pensati come un unico orizzonte, i tre colloqui di Terrafutura, pubblicati da Giunti e Slow Food Editore, sono avvenuti in momenti precisi e significativi. Il primo risale al 2018, quando, in seguito al terremoto che nel 2016 ha devastato il Centro Italia, sorgevano in modo spontaneo e capillare in tutta Italia le Comunità Laudato si’, aggregazioni di cittadini di ogni credo, orientamento politico, nazionalità, estrazione sociale che operano concretamente nello spirito dell’enciclica sull’ecologia integrale. L’idea era nata a Rieti, dopo la visita di Petrini nei luoghi del sisma, condotta insieme al vescovo Domenico Pompili.



Nel 2015, con la Laudato si’, il pontefice aveva rivolto al mondo un’esortazione di grande valore spirituale, etico e politico: una riflessione sul grave deterioramento ambientale del nostro pianeta, sullo spreco di risorse naturali e umane provocato da sistemi economici e politici ingiusti e irresponsabili. Allo stesso tempo, l’enciclica è un invito alla riconnessione con l’insieme delle creature viventi e con la Terra che tutti abitiamo.



Anche Carlo Petrini condivideva l’azione di papa Francesco: per le Edizioni San Paolo aveva scritto una Guida alla lettura della Laudato si’ e da fondatore di Slow Food e ideatore della rete internazionale di Terra Madre già guardava con interesse ad alcuni aspetti del pontificato di Bergoglio, come l’impegno globale a “coltivare e custodire” i beni umani e terreni. Un rapporto che poi si è approfondito fino alla partecipazione di Carlin al Sinodo Panamazzonico.



Non a caso, il secondo dialogo avviene nel 2019, pochi mesi prima dello svolgimento di questo grande appuntamento religioso, che ha messo il tema dell’Amazzonia al cuore della riflessione spirituale e pastorale della Chiesa cattolica, facendo un focus sui pericoli ed i problemi che stanno affrontando sia l’ecosistema, sia i popoli indigeni che abitano e rispettano la foresta.



Il terzo incontro si è svolto durante la pandemia mondiale provocata dal Covid-19, mentre l’umanità, per dirla con le parole del Papa, è “calpestata da questo virus e dai tanti virus che noi abbiamo fatto crescere. Questi virus ingiusti: un’economia di mercato selvaggia, un’ingiustizia sociale violenta”.



Per comprendere la natura letale di questi virus, l’intreccio di idee e ideali tra papa Francesco e Carlo Petrini si nutre di cinque argomenti nella seconda parte del volume: biodiversità, economia, migrazioni, educazione, comunità. Scritti originali di Petrini si alternano a brani dei documenti papali, come l’intensa esortazione apostolica Querida Amazonia, il vivace intervento (Re)thinking Europe, le affettuose esortazioni alle Comunità Laudato si’, suggerendo nuovi modi di progettare l’economia e la politica e aprendo orizzonti fraterni al confronto tra laici e religiosi e tra le diverse culture del mondo.



Nel clima amichevole e schietto dei tre incontri, compressi in 240 pagine, risalta l’unione di vedute, la consapevolezza della gravità, ma anche la fiducia nell’impegno quotidiano e comunitario perché, come sostiene papa Francesco, “non si dà ecologia senza giustizia, non si cura l’ambiente se le relazioni fra gli esseri umani sono viziate da esasperati squilibri economici e culturali”.



Ma non finisce qui. Il libro è in vendita al prezzo di 16 euro ed i ricavi saranno destinati alla ricostruzione ad Amatrice, nell’area dell’Opera Nazionale per il Mezzogiorno d’Italia, di un edificio lesionato dal terremoto per farne la sede di un Centro studi internazionale dedicato all’ecologia integrale, la Casa Futuro - Centro Studi Laudato si’, dove giovani e meno giovani possano creare percorsi di riflessione collettiva, seguire corsi di formazione, partecipare ad eventi educativi.



Ora che sapete tutte queste cose, l’appuntamento è in libreria. Correte, su!