Cascina gremita per l’ultimo saluto a Davide e Francesco Gennero, il papà Claudio invita i giovani a credere nel futuro: “Dite sì alla vita e ai vostri progetti”

La comunità di Cavallermaggiore si è stretta attorno alla famiglia di Davide e Francesco Gennero, i due giovani rimasti vittima delle esalazioni velenose del mais stoccato all’interno di uno silos della loro azienda agricola a Madonna del Pilone.

Parenti, cittadini e soprattutto tantissimi amici hanno affollato la cascina di famiglia per portare l’ultimo saluto ai ragazzi di 22 e 25 anni; un saluto silenzioso ma partecipato che ha visto presenti oltre alle autorità anche i rappresentanti delle Avis e delle Aido locali. Una scomparsa prematura e improvvisa che ha lasciato sgomenta l’intera città e in particolare la frazione, dove i ragazzi erano conosciuti per anche per il loro impegno nella comunità.

A celebrare messa don Beppe Brunato, accompagnato da don Gabriele. "Immagino che Davide e Francesco siano stupiti di vedere tanta gente vicino alle loro bare e ai loro genitori. Noi siamo certi di volere il bene delle loro anime e siamo qui per invocare il suffragio, ma anche per esprimere come cristiani, la nostra speranza".

"Abbiamo vissuto con loro momenti molto belli, conosco la loro famiglia. Spero di poterne interpretare i sentimenti dicendo che vorrebbe dare voce alla fede che li ha sostenuti in tanti modi e che li sta sorreggendo in questo momento. Io pensavo di dover consolare una famiglia ma ho trovato una famiglia che testualmente mi ha detto “Io ho generato i miei figli per l’eternità? Oggi si è compiuto quello per cui erano nati"". "Non ho parole davanti al mistero della morte. Userò quelle di San Paolo. "L'unica cosa a cui possiamo aggrapparci è la fede, ciò che ha potere di salvare davvero una vita cristiana dalla morte. Se c’è uno che può tirarci fuori dalla morte e Gesù Cristo, che ci ha preparato uno spirito eterno. Davide e Francesco sono molto vivi, e un giorno saremo con loro".

Francesco e Davide lasciamo mamma Daniela e papà Claudio, la sorella Serena con il marito Amedeo e il nipotino Filippo, i fratelli Nicola e Alberto. A portare l’ultimo saluto anche la giovane fidanzata di Davide, Michela, con cui si sarebbe presto sposato. "Non voglio fare discorsi strappalacrime, ne abbiamo già versate tante - ha commentato papà Claudio ricordando i figli - . Voglio aggiungere due parole di speranza per mia moglie, per la mia famiglia e tutti voi. Avete sofferto con noi in questi sei giorni, non ci sono state visite di cortesia ma abbiamo visto la sofferenza nei vostri occhi, e questo ci ha dato tanta consolazione". "Questi due figli si sono guadagnati il paradiso, crediamo vivamente che siano in cielo. Mi sento di dire che noi non abbiamo nessun merito, sono solo un agricoltore, ma trent’anni fa con mia moglie abbiamo creduto che si potesse fare una famiglia diversa, una famiglia felice e questo è merito della Madonna. È merito di don Filippo. Io e mia moglie siamo cresciuti nella fede, nelle nostre battaglie e nelle difficoltà, ci abbiamo creduto fino in fondo. Invito i giovani ora che siamo di fronte a un fatto che non riusciamo a capire, a credere alla forza della Madonna".

"I nostri figli ci hanno dato tanta gioia, abbiamo pregato con loro durante il Covid davanti al pilone che abbiamo costruito per i nostri trent’anni di matrimonio. Voglio credere che il Signore ci darà motivo di gioire di nuovo. Vi invito a rispondere non solo a questo momento sentimentale ma dire di sì alla vostra vita e ai vostri progetti, vedrete che potrete fare famiglie felici, che il signore ci accompagni tutti".

Carico di tenerezza l’abbraccio degli amici: "Cari Davide e Francesco, siamo increduli. Con voi se ne va un altro grande pilastro della nostra comunità. Mancherete a tutti, mancherà la vostra sincerità e il vostro modo di affrontare il mondo e la vita. Quello che resta di voi sono i ricordi, e quando ci mancherete e non potremo abbracciarvi ci tufferemo proprio in un ricordo. Lasciate un vuoto che mai si colmerà. Un giorno ci rivedremo, ora stringetevi lassù a Gibri. Buon viaggio ragazzi!"

Il Vescovo di Torino Nosiglia ha inviato una lettera che è stata letta durante la funzione: "Cari genitori, cari fratelli e sorelle, partecipo al vostro dolore con questa preghiera di suffragio".

Commosso anche l’intervista del Sindaco, Davide Sannazzaro: "Abbiamo vissuto momenti di grande dolore, che è entrato nelle case di tutti noi. In questi giorni sono stato tempestato di telefonate che chiedevano di portare vicinanza alla famiglia. Le autorità qui presenti sono qui come comunità che vuole stare loro vicino: questo momento di dolore deve trasformarci in energia positiva".