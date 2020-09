Non solo la pipì dei cani: ad Alba nuove regole per una città più pulita

Bottiglietta d’ordinanza per lavare le deiezioni del proprio amico a quattro zampe, ma non solo. Sono infatti diverse le misure con le quali l’Amministrazione cittadina ha aggiornato il "Regolamento comunale per la tutela del decoro urbano", decalogo del buon cittadino già in vigore dal 2015, ora ampliato un nuovo articolo (sono quindici, complessivamente) e diverse indicazioni inedite.



Approvato dal Consiglio comunale nella seduta di fine luglio, il documento è ora disponibile nella sezione “Statuto e Regolamenti” del portale web comunale ( lo si può scaricare qui ), pienamente operativo e pronto – dopo un primo periodo di informazione, sensibilizzazione e sostanziale tolleranza rispetto a eventuali infrazioni – a essere applicato con tanto di sanzioni dagli agenti della Polizia Municipale, ma anche dalle guardie ecologiche volontarie con le quali il Comune si appresta a stringere un’apposita convenzione.



Al suo interno, oltre all’ormai nota prescrizione riguardante i proprietari di cani , vi si trovano una serie di altre misure "finalizzate – come spiega l’assessore all’Ambiente Marco Marcarino – a migliorare e implementare alcuni aspetti legati all’igiene e alla pulizia, per una città sempre più vivibile per residenti e turisti".



Tra queste diverse riguardano i proprietari dei fabbricati, che devono occuparsi della rimozione di eventuali deiezioni di colombi ricadenti su suolo pubblico e della manutenzione delle facciate rivolte verso strade pubbliche, facciate sulle quali è vietato posizionare tende in plastica e antenne paraboliche.



Una corretta e puntuale manutenzione degli immobili è prescritta anche con riguardo a terreni in ambito cittadino e alle aree di pertinenza dei fabbricati, con estirpo di piante esotiche invasive.



Una norma in particolare riguarda le strutture inutilizzate e sfitte: in caso di fabbricati fatiscenti è obbligatorio coprire le facciate rivolte su strade pubbliche con apposite schermature, mentre dovrà essere garantita la pulizia periodica delle vetrine anche dei locali commerciali temporaneamente chiusi.



Altre novità riguardano infine gli esercizi commerciali in particolare, con l’obbligo di esporre gli imballaggi in cartone da buttare non più di un’ora prima del previsto prelievo, mentre è entrato in vigore l’obbligo di comunicazione preventiva al Comune dell’installazione di luminarie natalizie.