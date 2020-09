Nuova sede per la delegazione di Mondovì dell’Automobile Club Cuneo

Cambio di sede per la delegazione dell’Automobile Club Cuneo di Mondovì. Da mercoledì 9 settembre la delegazione è infatti operativa nei nuovi locali di via Torino 19/A, con spazi più ampi e funzionali per accogliere la clientela, che avrà a disposizione anche un ampio parcheggio. La delegazione è aperta dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 18.30. Il sabato dalle 8.30 alle 12. Il nuovo numero di telefono è il seguente: 0174/320192. È anche possibile scrivere all’indirizzo e-mail cn014@delegazioni.aci.it.

“Il consiglio direttivo provinciale dell’Automobile Club Cuneo – afferma il presidente Francesco Revelli – ha optato per il trasloco per rispondere ad una richiesta di servizi sempre più ampia da parte dei cittadini del Monregalese e non solo. Siamo certi che la nuova sede saprà soddisfare a pieno i nostri utenti”.

Presso il nuovo recapito gli automobilisti avranno a disposizione numerosi servizi. Tra questi: associazioni ACI, rinnovo automatico del bollo, visura per targa, visure camerali, trasferimenti di proprietà, rinnovi delle patenti con medico in sede, visite mediche per il rilascio delle patenti, segnalazione perdite di possesso, radiazioni per esportazione definitiva all’estero, estratti cronologici, immatricolazioni e reimmatricolazioni anche dei veicoli provenienti dall’estero, ipoteche (iscrizioni e cancellazioni), ricerca intestatari veicoli, trasporto merci per conto proprio (autorizzazioni), rilascio contrassegno per ciclomotore. Oltre a questi servizi, la delegazione è a disposizione per espletare tutte le altre pratiche automobilistiche in genere: riscossioni tasse automobilistiche, interrogazione dell’archivio tasse auto, funzioni di variazioni dell’archivio tasse automobilistiche per correggere, inserire ed annullare i dati anagrafici e di residenza dei proprietari, i dati tecnici dei veicoli e i dati dei pagamenti.