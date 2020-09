Nuovi lavori di pavimentazione stradale nella Granda: domani e venerdì interventi a Cherasco

Avanza il ripristino della pavimentazione avviato da Anas a fine maggio sulle strade statali nell’ambito delle province di Asti e Cuneo.

Giovedì 10 e venerdì 11 settembre le lavorazioni interesseranno la rotatoria di intersezione tra la strada statale 231 “di Santa Vittoria” e Via Cappellazzo (km 48,800), in località Bricco Favole, nel comune di Cherasco. Per consentire l’esecuzione in sicurezza dell’intervento, la rotatoria sarà chiusa al traffico.

Per effetto della chiusura la circolazione in direzione sud/Cuneo proveniente dalla tangenziale ovest di Bra (SS 702) sarà indirizzata in uscita per Bra alla rotonda al km 6,600 con prosecuzione su Via San Rocco mentre il flusso da Asti in transito sulla statale 231 sarà convogliato in uscita su Via Fossano al km 47,350.