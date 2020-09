Roccaforte ha dato l'ultimo saluto a Matteo Bessone, imprenditore illuminato

Un commovente applauso quando la bara, portata dagli amatissimi nipoti, è uscita dalla chiesa. Questo è il tributo che la comunità di Roccaforte ha dedicato a Matteo Bessone, imprenditore di 82 anni che si è spento sabato pomeriggio. Un imprenditore che alle parole preferiva i fatti.

La Bessone nasce nell’estate del 1961 quando Matteo decide di acquistare le “damigiane”, contenitori in vetro normalmente utilizzati per il vino, riempirle di ipoclorito di sodio, portarle in una vecchia cantina nel “Ricetto” di Roccaforte ed imbottigliare la candeggina che in dialetto piemontese era detta “conegrina”.

La capacità imprenditoriale fece sì che il lavoro si espandesse, oltre che ai numerosissimi negozi sparsi nella provincia di Cuneo, anche nella vicina Liguria e alla provincia di Torino. Vennero affiancati altri prodotti come l’alcool denaturato e l’ammoniaca che alla fine degli anni 60 ed inizi anni 70 erano gli unici prodotti per la pulizia.

Si iniziò a costruire a monte dell’abitato di Roccaforte il primo capannone dove vennero messe le prime macchine per la produzione di bottiglie in plastica che di seguito venivano riempite di prodotti. Così Matteo riuscirà ad acquistare la centrale in cui lavorava. Con il passare degli anni l’azienda cresce ed acquisisce sempre più clienti arrivano le prime catene di supermercati e la produzione si allarga sui prodotti a marchio. L’intuito ed una attenta conoscenza delle materie plastiche porta Matteo a fondare nel 1978 una società per la estrusione e termoformatura di vaschette per il confezionamento dei prodotti ortofrutticoli come fragole e pesche. Anche questa avventura si dimostra un successo dovuto anche all’apertura verso l’Europa dove l’imballaggio dell’ortofrutta era più avanzato ed i numeri di produzione più elevati. Plastic Company è il nome dato a questa società. Affianco alle due aziende cresce anche il numero dei camion che assistono i trasporti per entrambe le aziende. Nel ’96 viene installata una centrale idroelettrica nella vecchia fabbrica di Prea che nel 2008 verrà smantellata e ricostruita più a valle lungo la vecchia strada Norea-Prea.

Molto legato al territorio, era il decano della compagnia di S. Eligio, e da più di 50 anni ininterrottamente presidente della società operaia di mutuo soccorso della quale ha curato le varie trasformazioni.