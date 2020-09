Saluzzo, appuntamento con "Sport in piazza", edizione speciale alla ex Caserma Musso

L'Arena Fab si prepara ad ospitare la serata “Sport in Piazza” venerdì 11 settembre. Saluzzo come tante città d'Italia e, quest’anno non in centro ma alla ex Caserma Musso, sarà la vetrina di Associazioni sportive e atleti per far scoprire gli sport che caratterizzeranno l’ anno scolastico e per il pubblico l’opportunità di scegliere dove praticare la propria passione sportiva.

“Dopo mesi di stop e dopo una cauta ripresa – affermano gli amministratori, Saluzzo ha ritenuto importante che questo momento di socialità ed educazione non venisse meno. Si è scelto quindi uno spazio capace di ospitare il pubblico in sicurezza, contingentandone i numeri e tenendo sotto controllo le presenze".

Teatro di Sport in Piazza i grandi cortili della Ex Caserma (in piazza Montebello ) con un’ospite speciale, la ginnasta pluricampionessa mondiale e nazionale Anna Basta. A presentare grandi e piccoli, un giornalista del mondo sportivo, Daniele Galosso di TuttoSport. Dalle 20 esibizioni sul palco delle varie associazioni sportive.

Non mancherà la lotteria finale.

Ecco il programma: Venerdì 11 settembre dalle 20 alle 23.30 Fondazione Bertoni - Ex Caserma M. Musso, piazza Montebello 1 Sporti in Piazza special edition Presenta la serata: Daniele Galosso – giornalista di Tutto Sport Ospite Anna Basta – pluricampionessa Mondiale e Nazionale Ginnastica Ritmica.

Dalle ore 20 esibizioni sul palco che vedranno succedersi le associazioni sportive del territorio. Info ulteriori al tel: 0175 43527.