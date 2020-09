"Scusate, non ci siamo riusciti”: il sindaco sull’apertura in ritardo di due giorni delle Medie a Saluzzo

In merito all’annunciato ritardo di due giorni riguardo all'avvio dell’anno scolastico alla Media Rosa Bianca di Saluzzo, annunciata sul sito dell’ Istituto Comprensivo, interviene il sindaco Mauro Calderoni “ Ci scusiamo, ma non ce l’abbiamo fatta: ci serve ancora qualche giorno".

La campanella di inizio scuola per gli alunni della "Rosa bianca" suonerà mercoledì 16 e non lunedì 14 settembre come per tutti gli altri studenti.

I due edifici dell’istituto ( ex Bersezio ed ex Einaudi) sono stati oggetto in questi mesi di lavori per migliorare l’efficienza energetica, evitare sprechi di calore e per garantire la sicurezza in caso di sisma.

All’apertura si presenteranno con un aspetto del tutto rinnovato.

Parte dei ritardi, spiegano dal Comune è dovuta anche al periodo di lockdown in cui è stato più difficile organizzare turni e far arrivare materiali e attrezzature.

Non erano previsti interventi per allargare le aule, perché era già garantito il distanziamento.

"I lavori interni al plesso ex Bersezio sono già terminati – spiegano dall’Ufficio tecnico del municipio - mentre quelli relativi al plesso ex Einaudi verranno completati domani (giovedì 10). Nelle ore immediatamente successive si procederà quindi alla pulizia, al trasloco ed infine alla sanificazione dei locali".

"Abbiamo fatto ogni sforzo – sottolinea il primo cittadino - per arrivare puntuali all’appuntamento del 14 settembre, ma non ci siano riusciti: ci serve ancora qualche giorno per riaprire in completa sicurezza."

"Pertanto – aggiunge - d’accordo con la dirigente scolastica dell’istituto comprensivo di Saluzzo (Leda Zocchi )abbiamo scelto di ritardare di due giorni l’apertura delle medie".

"Grazie ad insegnanti – sono ancora parole di Calderoni - e operatori della scuola per il supporto, specie nelle ultime convulse settimane di cantiere e la preghiera ad alunni e famiglie di avere la pazienza di accompagnarci e supportarci nella messa a regime delle nostre nuove scuole medie. Un ringraziamento sentito anche a tecnici ed operai comunali, oltre alle ditte appaltanti, che hanno lavorato senza sosta negli ultimi due mesi per rendere questi istituti sicuri ed efficienti".

Non si sono verificati intoppi, infine, per il trasferimento delle aule della primaria «Pivano» all’ex Tribunale di corso Roma e le lezioni inizieranno regolarmente lunedì 14 come in tutte le altre elementari del Comune.