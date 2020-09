Abet Basket Bra e Cestistica Cherasco, obiettivo giovani: si rafforza la collaborazione tra le due società

Interessante accordo di collaborazione, tra Abet Basket Bra e Cestistica Cherasco, nell'ottica della valorizzazione dei settori giovanili.

Come spiega l'ufficio stampa della società braidese "i ragazzi fuoriusciti dal minibasket della Cestistica Cherasco entreranno a far parte del settore giovanile Abet Basket: la società braidese metterà a disposizione il proprio staff tecnico per contribuire alla crescita del minibasket e del settore giovanile della Cestistica Cherasco e fornirà atleti alla squadra cheraschese che disputa il campionato di Promozione."

Una collaborazione che si rafforza, con l'obiettivo di dare sempre maggiori possibilità ai giovanissimi appassionati di pallacanestro del territorio, permettendo una crescita tecnica ed organizzativa di entrambe le società.

Daniele Murianni, presidente ASD Cestistica Cherasco: “Con la stagione 2020 2021 abbiamo ufficialmente formalizzato un accordo di collaborazione a 360° con Abet Basket Bra già avviato lo scorso anno. L’accordo con Abet Basket Bra ci è parso la condizione migliore per dare uno sbocco di alto livello ai nostri ragazzi che saranno seguiti da uno staff tecnico preparato come è quello braidese”.

Gianfranco Berrino, presidente Abet Basket Bra: “Quando si incontrano persone serie e per bene non possono che nascere buone collaborazioni. L’accordo raggiunto con la società cheraschese è un passo importante per Abet Basket Bra che si pone l’obiettivo di far crescere il proprio settore giovanile e diventare punto di riferimento per il territorio, in un ottica di sviluppo del movimento della pallacanestro”.