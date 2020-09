Ciclismo amatoriale: Leonardo Viglione campione italiano a cronometro

Grande affermazione di Leonardo Viglione ne La Grande Crono di Genova, gara valida come Campionato Nazionale a Cronometro Acsi individuale, a coppie e squadre, svoltasi a Genova Molassana.

Il monregalese si è laureato campione italiano a cronometro sia nell'individuale (categoria Senior 1) che nella squadre con la Sanetti Sport.

La competizione si e' disputata su un percorso di 17,3 km tra Via Pedulla' e Via Adamoli, interamente chiuso al traffico: al via diversi atleti cuneesi tra cui Viglione che e' rientrato alle competizioni dopo il lockdown nel migliore dei modi.

I complimenti vanno anche ad Elisa Parracone del GS Passatore, capace di primeggiare in tutte e tre le prove della rassegna tra le Donne A, nella Lui & Lei con Marco Daniele e nella mista anche con Alessandro Cassetta e Lorenzo Alladio, vincitore con Gualtiero Cappellino della Cronocoppie Uomini B. Un bel bottino quindi anche per altri atleti cuneesi.

E per Viglione sono diventati così tredici i titoli italiani conquistati in carriera, considerati i nove consecutivi nelle Mediofondo dal 2011 ad oggi, quello della Montagna nel 2012 e quelli anche nella specialità della cronometro che lo aveva visto tricolore gia' nel 2016 ad Albaredo d'Adige (Vr).