Prestazioni importanti e un doppio podio sfiorato per Carlotta Fantini, giovane portacolori cuneese della Cicli Fiorin, nel campionato Campionato Italiano su Pista svoltosi al Velodromo Comunale di San Giovanni al Natisone, in provincia di Udine.

In gara con la rappresentativa regionale piemontese Fantini ha raggiunto la finale sia nella specialità del Keirin che in quella dell’Inseguimento Individuale, classificandosi in entrambi i casi al 4^ posto.