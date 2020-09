A Cuneo i Radicali manifestano contro l'ordinanza antibivacco, ma prima chiedono un incontro con il Questore

"Ne sono lieto, li riceverò volentieri". Risponde così il Questore di Cuneo Emanuele Ricifari alla richiesta di un incontro/confronto da parte dei Radicali di Cuneo sul tema Movicentro e senzatetto in città.

Sono proprio i Radicali, infatti, ad aver organizzato un flash mob, previsto per l'11 settembre alle 18 davanti al Municipio di Cuneo, per protestare contro l'ordinanza antibivacco che, da quando è stata emanata dal sindaco Borgna, non smette di suscitare reazioni e dividere la città.

La manifestazione ha raccolto molte adesioni e l'appoggio di una cuneese doc, la braidese Emma Bonino, storica leader dei Radicali. "È una delle priorità delle amministrazioni individuare soluzioni, insieme ai tanti volontari che operano sui territori, che devono mirare a ridurre il problema, non a nascondere sotto il tappeto la polvere. Scrivere in un’ordinanza comunale che è vietata la permanenza con giacigli, cartoni, materassi, coperte, sacchi a pelo o simili su suolo pubblico ed aperto al pubblico’ come ha fatto il comune di Cuneo non risolve il problema, anzi rischia di aggravarlo ulteriormente".

Proprio ieri il questore, in un incontro con la stampa, ha spiegato l'esito del dodicesimo intervento di sgombero negli ultimi due mesi, da parte delle forze dell'ordine, al Movicentro. Ed è proprio il Movicentro, mai come quest'anno, il punto che divide. Qui sono state identificatre 38 persone: tra loro anche un positivo al Covid.

"Le persone che bivaccano - ha evidenziato Ricifari - non scappano dalla guerra. Tra loro, il numero di chi lavora nelle campagne è esiguo: 6 su 38. Gli altri sono dei perdigiorno, gente che passa il tempo a non fare niente, alcuni sono pregiudicati, altri sono stati più volte espulsi dal territorio nazionale, altri ancora irregolari. A tutto questo si aggiunge il problema sanitario, sul quale non è possibile soprassedere. L'azione di lunedì 7 settembre è stata concertata con tanti soggetti, compresa l'Asl. Esiste una pandemia e il Movicentro può diventare una bomba. Abbiamo già trovato un positivo, non dimentichiamolo".

Hanno fatto molti discutere le sue parole, quelle con cui ha fatto presente che chi aiuterà - donando soldi, cibo ecc - a queste persone, ne risponderà davanti alla legge. Sollevando davvero un polverone.

Ricifari ha voluto sottolineare come si tratti, in particolare in questo momento, di un atteggiamento irresponsabile, che continua ad attirare persone. "Esiste un nucleo fisso, di circa 20 soggetti, ma ogni giorno arriva qualcun altro e si è arrivati anche ad avare 90 persone accampate lì sotto. Non si può tollerare una situazione del genere. Chi li aiuta, tenendo conto che da mesi lavoriamo per dare assistenza a chi ha davvero bisogno, contribuisce a creare gravissimi rischi sanitari".