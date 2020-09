Ai Giardini Pertini di Savigliano, un albero e una targa ricorderanno il giovane Federico Gerbaldo

Sabato 12 settembre la città di Savigliano ricorderà Federico Gerbaldo, scomparso a soli 37 anni mentre era in Spagna per lavoro, in pieno lockdonw.

Alle 11 in strada Sanità, ai Giardini Pertini, in zona Consolata, sarà intitolato a suo nome un albero, un sorbo che è stato già piantato qualche giorno fa e vicino al quale sarà posta una targhetta dedicata alla memoria del giovane saviglianese, le cui ceneri sono tornate a casa a giugno, dopo 70 giorni di attesa.

Un’iniziativa voluta da alcuni amici di Federico che è stata accolta volentieri dall’Amministrazione comunale.

“Chi vorrà potrà leggere un pensiero o un ricordo legato a mio fratello - commenta il fratello Francesco - se vorrà potrà lasciare lo scritto in una cesta che sarà posizionata per l’occasione”.

L’ingresso sarà libero a tutti con il dovuto distanziamento nel rispetto delle norme anti-covid.