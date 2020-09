Lutto a Savigliano per la scomparsa di don Corrado Picco, ex parroco di San Giovanni

Lutto a Savigliano per la scomparsa di don Corrado, ex parroco di San Giovanni. Si è spento ieri sera, martedì 8 settembre, all’età di 73 anni.

Corrado Picco, originario di Genola, è stato parroco di San Govanni per 17 anni, dal 1992 al 2009, anno in cui viene trasferito a Madonna dell'Olmo e della parrocchia di San Pio X in Certaldo, sotto la diocesi di Cuneo, e dove è rimasto fino a qualche mese fa. A causa dell'aggravarsi della malattia che lo affliggeva da anni, aveva chiesto e ottenuto dal Vescovo di Cuneo e Fossano la rinuncia a parroco ed era stato nominato parroco emerito. Prima di prendere servizio a Savigliano aveva servito diverse parrocchie della diocesi di Fossano tra cui il Santuario di Cussanio, poi a Levaldigi, a Centallo e Villafalletto.

Nonostante le sue condizioni, don Corrado non aveva perso la voglia di prodigarsi per la sua comunità che con affetto lo ricorda per il suo grande impegno. Nel 2019 in occasione della festa patronale di Madonna dell'Olmo aveva organizzato una serata coinvolgendo i cori di San Giovanni. Tifoso della Juve, amava organizzare cene e momenti per poter stare insieme alla sua comunità.

“Ieri sera ci ha lasciato don Corrado, preghiamo per lui” è il messaggio commosso di don Mauro, attuale parroco di San Giovanni.

Questa sera si svolgerà il rosario nella chiesa di San Giovanni alle ore 19, i funerali si terranno invece giovedì 10 settembre alle ore 15 in Duomo a Fossano.