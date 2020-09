Caduta dei capelli, le vere cause e i falsi miti sulla calvizie

Che si tratti di semplice diradamento o di vera e propria calvizie, la caduta dei capelli è un problema molto diffuso, che può colpire sia gli uomini sia le donne e influire considerevolmente sulla quotidianità dei soggetti coinvolti. In questi casi è possibile adottare misure preventive, oppure andare ad agire con trattamenti mirati sulla zona interessata per contrastare il fenomeno.

A tal proposito, è importante rivolgersi esclusivamente a realtà specializzate e ben consolidate nel settore come il Centro Tricologico Istituto Helvetico Sanders, leader nel trapianto di capelli che, da oltre 30 anni, offre ai suoi pazienti trattamenti innovativi e frutto di una continua ricerca, volta ad individuare tecniche sempre più all'avanguardia che possano garantire risultati ottimali. Proprio i dati raccolti da questa azienda rivelano che oggi, in Italia, il fenomeno interessa all'incirca il 39,01% della popolazione maschile e il 13% di quello femminile, con effetti che possono avere risvolti psicologici anche importanti.

Quali sono le cause della caduta dei capelli?

Anche se oggi la perdita dei capelli ha origini ben note e tutte scientificamente dimostrabili, le sue cause hanno sempre alimentato leggende e fake news.

Alcune teorie hanno addebitato il fenomeno all'utilizzo frequente di cappelli, altre al gel e ai prodotti per lo styling, mentre ancora oggi sono in molti a credere che dare un taglio alla chioma possa bastare a farla ricrescere più sana e più robusta. Naturalmente, si tratta di credenze del tutto errate, ma che nel tempo hanno contribuito a distogliere l'attenzione dal vero problema.

Il diradamento capillare può avere origini diverse in base ai soggetti. Negli uomini, ad esempio, l'alopecia androgenetica è dovuta a una serie di fattori ormonali, in particolare a un enzima che converte il testosterone in DHT (Diidrotestosterone). Tra le altre cause, ci sono anche lo stress, il fumo, l'assunzione di farmaci o il manifestarsi di alcune malattie, fattori che alimentano il fenomeno sia negli uomini sia nelle donne.

Naturalmente, ad avere un impatto molto importante è anche lo stile di vita: un'alimentazione sana, unita all'esercizio fisico costante, può avere effetti positivi sulla salute della chioma.

Vi sono poi fattori genetici - una delle cause più importanti del problema - senza contare la caduta di capelli nel post-partum, in menopausa o per il normale susseguirsi delle stagioni.

Oltre a queste cause, è possibile individuare una predisposizione genetica maggiore anche a livello geografico. Nei caucasici, per esempio, il problema tende presentarsi più frequentemente rispetto agli asiatici, in cui l'enzima che trasforma il testosterone in DHT agisce in maniera più moderata.

Per quanto riguarda invece la nazionalità, la popolazione con il numero maggiore di calvi è la Repubblica Ceca con il 42,79%, seguita da Spagna (42,60%) e Germania (41,24%). Con il 39,01%, l'Italia si colloca invece al settimo posto dopo gli Stati Uniti (39,04%) e appena un gradino più in alto della Polonia, all'ottavo posto con il 38,84% di calvi.

Calvizie: i trattamenti che funzionano

La caduta dei capelli è un fenomeno che si può combattere efficacemente con interventi mirati e specifici.

Oggi, ad esempio, si può agire in anticipo tramite il test del DNA Hair GENETIC effettuabile presso l'Istituto Helvetico Sanders, un test molecolare che permette di indagare sulle origini della calvizie, sulla velocità di diffusione, sulla gravità e intervenire prima che il fenomeno si estenda.

In alternativa, sopratutto quando la calvizie ha già cominciato a manifestare i suoi primi effetti, si può agire con una serie di trattamenti che promettono di restituire alla chioma la sua naturale bellezza: interventi come il trapianto dei capelli, che ha già conquistato il favore di un gran numero di persone su scala globale.

Trapianto di capelli: i dati in Italia e nel mondo

Solo in Italia, lo scorso anno, sono stati effettuati circa 100.000 trapianti di capelli, mentre nel mondo sono stati 735.312, con una tendenza in crescita del 16% rispetto al dato registrato nel 2016.

Uno studio pubblicato dall'ISHRS, svela che i motivi che spingono i pazienti a sottoporsi a questo genere di trattamento sono diversi: in cima, con il 37% delle preferenze, vi è la volontà di apportare dei miglioramenti alla propria vita sociale e al secondo posto, con il 34,7%, la possibilità di dare una svolta alla propria situazione professionale.

Il trapianto di capelli è uno dei trattamenti più richiesti perché promette risultati risolutivi e naturali: i capelli, infatti, vengono prelevati da aeree posteriori della testa e collocati seguendo la naturale struttura della capigliatura.