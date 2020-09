In vendita on line su rezina.it la pittura blu ispirata all'artista Yves Klein

Cosa evoca il nome Yves Klein, se non prima di tutto il blu oltremare dei suoi dipinti monocromi? Questi dipinti misteriosi, dall'aspetto vellutato, che ogni volta che li vediamo danno l'impressione di immergersi nel colore puro, sono infatti le opere più famose dell'artista, al punto da diventare emblematiche del suo lavoro.

Secondo Yves Klein, "il blu non ha dimensione, è fuori dimensione". In omaggio all’artista, l'azienda francese Ressource ha creato la vernice Yves Klein® ispirata al famoso IKB (International Klein Blue), in occasione del novantesimo anniversario dalla nascita dell’artista. La tonalità Yves Klein® di Ressource ha quel lato misterioso e magico che la rende una pittura dall’eccezionale profondità per pareti e soffitti.

Uno dei canali preferenziali per l'acquisto on line di questo prodotto è fornito da Rezina, specializzata nel campo delle vernici speciali per l’arredo, l’industria, la carrozzeria e le pavimentazioni di ambienti pubblici e privati.

Ebbene sì, grazie a Rezina, da oggi è possibile tingere le pareti della propria casa della speciale tonalità di blu brevettata dall’artista Yves Klein, con cui ha realizzato i suoi celeberrimi monocromi e le Antropometrie.