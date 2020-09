Scegliere un braciere per caminetto: ecco alcuni suggerimenti utili

Quando si ha la necessità di scegliere un braciere che va collocato all’interno della propria abitazione o in uno spazio esterno, possibilmente in giardino, spesso e volentieri bisogna tener conto di alcuni accorgimenti per orientarsi verso il prodotto più in grado di soddisfare tutte le proprie esigenze.

Trovare il miglior braciere non è affatto facile, però negli ultimi anni sul web si sono diffuse tante piattaforme che si occupano propria della vendita di tali prodotti a dei prezzi decisamente vantaggiosi. Una di quelle che si sono distinte maggiormente negli ultimi tempi è sicuramente World Casa, che permette di acquistare tramite il web dei bracieri alari e dei bracieri per camino di ogni tipo e dimensione.

Gli elementi a cui prestare attenzione in fase di scelta

Ci sono diversi aspetti da tenere in considerazione in fase di scelta. Prima di tutto l’alimentazione: quella classica è a legna ed è sicuramente anche quella più scenografica, dal momento che consente di assistere alle tipiche fiamme visibili. Per chi, invece, vuole semplicemente un braciere da giardino per la cottura del cibo, allora meglio indirizzarsi su un tradizionale barbecue con griglia, che più si adatta a tali esigenze.

Altri due aspetti da tenere a mente sono le dimensioni e i materiali. Le dimensioni dovranno essere valutate in rapporto sia allo spazio disponibile (in casa o all’esterno), ma anche in relazione al numero degli ospiti. Per quanto riguarda i materiali, si tratta di un altro elemento da non sottovalutare: i bracieri maggiormente diffusi sul mercato sono quelli creati in ghisa, ma ci sono tanti modelli anche in acciaio e perfino in terracotta, oltre che in ferro battuto.

Bracieri per caminetti da interno e da esterno

Nella maggior parte dei casi, i vari bracieri realizzati per caminetti vengono creati con la possibilità di essere utilizzati sia all’esterno che all’interno. Si adeguano sia all’applicazione diretta su un barbecue in giardino, ma sono anche adatti ad essere montati proprio al fianco di una griglia, in maniera tale da poter sfruttare con molta più praticità le braci nel corso della cottura.

Quello che tante persone cercano in questi prodotti è, nella maggior parte dei casi, la versatilità. In base alle dimensioni, infatti, i bracieri riescono ad adeguarsi ad un impiego tipicamente domestico, oppure molto più professionale. In commercio ci sono soluzioni ovviamente appositamente realizzate per soddisfare le esigenze di rosticcerie, ma anche ristoranti, conservando un design piuttosto affascinante, ma al contempo molto elegante e classico.

I bracieri in ferro battuto

Sono tanti i modelli di bracieri da giardino che impiegano il ferro battuto. Si tratta di un materiale che offre un alto grado di resistenza sia rispetto a temperature particolarmente elevate, ma anche e soprattutto per il vantaggio di non aver bisogno di particolari attività di manutenzione. Infatti, il ferro battuto si può pulire con grande semplicità.

Ci sono numerosi vantaggi nella scelta di un braciere realizzato in ferro battuto: ad esempio, non comporta la formazione di residui di cenere e non può essere oggetto di macchie. Inoltre, anche dal punto di vista del design rappresenta una di quelle soluzioni che sono in grado davvero di adeguarsi a qualsiasi ambito: il più delle volte, i bracieri in ferro battuto hanno linee piuttosto semplici, ma un aspetto decisamente artigianale, al punto tale che spesso e volentieri appaiono come un’opera diretta di un fabbro.