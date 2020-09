A Bra terzo appuntamento concertistico con la rassegna "Bacco&Orfeo"

L’Arciduca

Trio Pierre Louys

Igor Riva violino, Andrea Cavuoto violoncello, Lorena Portalupi pianoforte

Musiche di Ludwig van Beethoven

Al termine del concerto un brindisi con l’Azienda Agricola Podere Magia di San Polo D’Enza RE



Igor Riva compie gli studi musicali al Conservatorio di Milano, diplomandosi brillantemente all’età di diciannove anni. Si perfeziona in seguito con Boris Belkin all’Accademia Chigiana di Siena, dove ottiene il diploma di merito e viene scelto accanto a violinisti di primissimo piano nel panorama solistico internazionale per l’ esibizione nei concerti finali. Franco Gulli in una lettera di presentazione, gelosamente conservata, scrive di lui: «Brillante virtuosismo, suono chiaro e potente e notevolissima comunicativa fanno di Igor un artista particolarmente interessante». È stato scelto come unico allievo italiano per partecipare ad un master con Shlomo Mintz a Firenze e si è diplomato con l’eccellenza e menzione speciale presso l’ Accademia Superiore “Perosi” di Biella con Ana Chumachenco e Roberto Ranfaldi. Attualmente è stabilmente primo violino dell’orchestra “I pomeriggi musicali di Milano”.



Andrea Cavuoto si diploma in Violoncello nel 1992 sotto la guida di Alfredo Stengel. Dopo aver collaborato con l’Orchestra Sinfonica dell’Accademia di Santa Cecilia, entra giovanissimo a far parte dell’Orchestra Sinfonica di Milano “Giuseppe Verdi” come Primo violoncello nel , posizione che manterrà sino all’. Nel frattempo studia il suo strumento con Michael Flaksman e musica da camera con Rocco Filippini e segue una masterclass in repertorio sinfonico presso il Conservatorio di San Pietroburgo. Ha partecipato alla produzione di Buffa Opera per il Piccolo Teatro di Milano, con la partecipazione di Antonio Albanese, su musiche di Luca Francesconi. È consolidata la collaborazione con Agon, un importante centro di produzione musicale elettronica di Milano. Titolare da 12 anni della cattedra di Violoncello presso la Scuola Civica di Musica di Corsico (Milano), tiene annualmente masterclasses in Abruzzo, Emilia Romagna e Umbria. Insegna presso l’I.S.S.M. “Achille Peri” di Reggio Emilia e presso il Conservatorio Statale di Musica “Umberto Giordano” di Foggia (sez. staccata di Rodi Garganico).



Lorena Portalupi, dopo i suoi studi al Conservatorio “G. Verdi” di Milano e alla scuola pianistica di Marian Mika, si perfeziona poi con Halina Czerny Stefanska e J. P. Armangaud. La sua carriera di concertista l’ha portata nelle principali città italiane, dove ha suonato per la Gioventù Musicale, il MittelFest di Cividale del Friuli, il Festival Pianistico di Lucca, il Festival Internazionale e il Teatro Sociale di Como, l’Accademia Filarmonica e la stagione cameristica del “Gonfalone” di Roma, la Società dei Concerti e le Serate Musicali di Milano, il Festival ‘900 di Trento, la Sala Vivaldi del Conservatorio di Udine, il Festival Internazionale di Alghero, la Sala Apollinea del Teatro La Fenice di Venezia. I suoi interessi e la sua competenza d’interprete vanno particolarmente al repertorio del Novecento storico, ma guardano con attenzione agli ultimi sviluppi della musica contemporanea; a testimonianza di ciò, Lorena Portalupi ha inciso un CD con musiche del compositore Sebastiano Cognolato dal titolo Ultramarine. Ha inoltre inciso per la casa discografica Tranquilo i Preludes di C. Debussy e di F. Mompou. Docente di Pianoforte principale presso importanti istituzioni musicali italiane ed estere, dal 1993 a tutt’oggi è direttore didattico e artistico della Civica Scuola di Musica di Corsico (Milano) e di importanti manifestazioni culturali e musicali.