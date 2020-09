Bagnolo: Carlo Martello e altre storie, in scena lo spettacolo l’omaggio a Fabrizio De Andrè

La compagnia Teatro Prosa in una foto con la regista Luisa Donalisio prima della sua scomparsa

Ancora una replica a Bagnolo Piemonte dello spettacolo “Carlo Martello e altre storie” l’omaggio a Fabrizio De André, portato in scena dalla Compagnia "Teatro Prosa Vittorio Abbà". E’ in programma sabato 12 settembre alle 21 in piazza San Pietro ad ingresso libero.

Sarà un spettacolo in cui il cast ricorda con emozione e affetto la regista Luisa Donalisio, scomparsa nel luglio scorso, autrice di testo, scenografia e attrice lei stessa nella piéce.

Sul palcoscenico un cast di diciannove persone tra attori e musicisti, tutti appassionati del cantautore genovese, punta di diamante del cantautorato d’autore a partire dai primi anni Sessanta. Nei suoi testi si rincorrono banditi, giudici, fanciulle tenere e prostitute navigate, poeti e assassini, sullo sfondo ora di un Medioevo fantastico, ora di una Genova colta nella sua “miseria e nobiltà “.

Secondo l’idea della regista, questo suo ultimo lavoro vuole essere un incontro con la musica e la personalità dell’autore “ che ha saputo cogliere con lucidità struggente quanto la vita sia una continua alternanza di comico e tragico, con capacità di comprendere e senza mai giudicare".

In scena come attori: Giulia Basso, Giorgio Berardo, Luca Bertero, Raniero Cane, Davide Mogna, Donatella Percoco, Lorenzo Rebufatti, Matteo Sanmartino, Enrico Marzano.

Musicisti: Davide Balangero (sax soprano e arrangiamenti), Jacopo Banchio (sax tenore), Marco Calegher (tastiere e voce), Bartolo Costamagna (chitarra e percussioni), Davide Nari (chitarre), Enrico Piccato (batteria), Maurizio Ribotta (chitarre), Fabrizio Sanmartino (basso e contrabbasso), Matteo Sanmartino (basso); Mario Zappalà(Flicorno e tromba), Giorgio Berardo e Luca Bertero (voci).

Ingresso libero.

