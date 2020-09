Boves: in piazza Italia l'installazione artistica "Nel vivo che c'è: restare e restituire"

Durante i mesi di marzo/aprile/maggio 2020 nel periodo di sospensione di tutte le attività culturali ed artistiche dal vivo, con gli allievi delle Palestre di Teatro di Boves, è nata l’idea di proseguire il lavoro a distanza anche attraverso una pagina Facebook e di coinvolgere la comunità, per mantenere vivo il rapporto con il pubblico. Si sarebbe dovuto restituire al pubblico, nel mese di maggio, il frutto del lavoro dei mesi invernali attraverso la presentazione dello studio su Turandot. Questo non è stato possibile, avverrà si spera nella primavera prossima. Il progetto di lavoro delle Palestre ha subìto quindi una modifica: si è deciso di utilizzare la scrittura come palestra di ricerca circa il tema del Restare a Casa. Gli allievi hanno declinato il verbo Restare in 50 modi diversi, un divertissment esistenziale, coniugando le possibilità offerte dallo scrivere, con i propri mondi emotivi personali ed unici. Ne sono scaturiti così 23 elenchi, come fossero quasi dei Comandamenti, corredati, ognuno, da foto in bianco e nero ritraenti ogni corpo (non i volti) in uno spazio consentito dal lockdown. Questo piccolo progetto è stato esteso al pubblico, consentendo la raccolta di circa 50 elenchi complessivi, per un totale di 2500 Restare. Restare nei sollievi, Restare a contemplare, Restare col libro aperto, Restare nel pallore, Restare nel forse, Restarci senza affanno, Restare a nominare la paura, eccetera.