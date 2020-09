Verzuolo: a Palazzo Drago il videoclip ufficiale di "Voglio Elena" di Daniele Trucco

Il 18 settembre alle ore 21 presso Palazzo Drago si terrà la presentazione ufficiale del videoclip Voglio Elena di Daniele Trucco, compositore e saggista di Manta, realizzato dalla Filmalo Production.



Il brano è apparso per la prima volta in versione demo su vILLA tEMI, album di canzoni italiane inedite uscito il 21 giugno e registrato in casa da Trucco durante il lock down. Proprio quella versione di Voglio Elena è servita per lanciare un progetto molto ambizioso che ha compreso l’uscita di un Ep comprendente due diversi arrangiamenti, uno in versione elettrica e dal carattere pop e l’altro più lento e meditativo. Questa doppia uscita è stata funzionale alla creazione di un videoclip e di un documentario sulla nascita e la creazione dello stesso video. La squadra voluta da Trucco è stata individuata nei ragazzi della Filmalo Production, giovani appassionati di film e di produzioni cinematografiche che hanno la loro base a Centallo in provincia di Cuneo: a loro è stato affidato in assoluta autonomia il soggetto del video, l’allestimento delle scenografie e il reclutamento degli attori.

La regia è stata curata dal giovane Filippo Ariaudo (17 anni), studente del Liceo Classico di Cuneo e già autore del cortometraggio The Vulnus Rising e di un documentario sull’eccidio della Candelora avvenuto a Tarantasca durante la seconda guerra mondiale, mentre Filippo Gerbaudo (19 anni) si è occupato della fotografia.

Nell’intenzione del regista il video è stato pensato con un carattere simbolico: deve raffigurare alcuni momenti salienti di una storia d’amore che va a esaurirsi, esplicitati attraverso la diminuzione nel tempo delle foto ricordo dei due protagonisti; il tutto girato su un set anch’esso stilizzato e che ricorda per alcuni aspetti l’esperimento di Dogville di Lars von Trier.

Le scene sono state girate in un vecchio magazzino per la frutta di Lagnasco, in un angolo del quale sono stati ricostruiti sia gli ambienti interni di un alloggio sia quelli esterni di un parco pubblico: tutto il video, così come voluto e diretto dal regista, è il risultato di un solo piano sequenza. Non essendoci montaggio in post produzione tutta la storia d’amore dei protagonisti della canzone ha dovuto nascere, crescere e finire (nel tempo e nello spazio) senza stacchi: nelle riprese sull’ambiente esterno i ragazzi hanno addirittura ricreato la pioggia che, in base al copione, avrebbe dovuto cadere nel parco il giorno del loro primo incontro.

Bravissimi gli attori che, proprio a causa del piano sequenza, non si sono potuti permettere errori di nessun tipo e i cui movimenti e cambi d’abito sono stati provati, studiati e calibrati per ore in un campo. Buona la prima dunque, sia per i protagonisti sia per i macchinisti.

Al video ufficiale ne è stato affiancato un secondo che racconta il making of della lavorazione: fa da colonna sonora una versione alternativa di Voglio Elena arrangiata da Daniele Trucco per l’occasione.

Tutta la produzione economica è stata sostenuta dalla Filmalo e dall’autore poichè purtroppo le richieste di finanziamenti alle fondazioni sul territorio non hanno dato buon esito.

La troupe è composta da Nicolò Pellegrino del Liceo Classico (segretario di edizione), Andrea Orlando dell’ITIS “M. Delpozzo” (assistente al montaggio), Michele Pilla del Liceo Classico (direttore del cast), Alice Porta del Liceo “E. De Amicis” (fotografa), Lorenzo Massa del Liceo Artistico “E. Bianchi” (scenografo e costumista) e Giovanni Milano del Liceo Classico (assistente alla regia). Il ruolo del protagonista è stato assegnato a Lorenzo Ingrosso (Politecnico di Torino), mentre le due donne della canzone sono state impersonate da Adele Tetamo del Liceo delle Scienze Umane e da Francesca Tivan del Liceo Classico.