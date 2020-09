Dronero sarà comunità amica delle persone con demenza

Sono previsti incontri di formazione e informazione per tutti i commercianti e le persone che erogano servizi di pubblica utilità (7, 14, 21 ottobre 2020), per il personale di soccorso e di ordine pubblico (4, 11, 18 novembre 2020), per chi fa parte delle associazioni del territorio o di organizzazioni di volontariato (25 novembre, 2 e 9 dicembre 2020), presso la sala Milli Chegai del teatro Iris di Dronero alle ore 20,30.

Quest’anno non si avvia a settembre, come consuetudine, il Caffè Alzheimer a causa dell’attuale emergenza sanitaria, ritenendo opportuno tutelare le persone affette da demenza. L’associazione propone però incontri di sostegno ai familiari con la presenza della psicologa e di altri professionisti, per dar loro informazioni e supporto, per non sentirsi soli ad affrontare la malattia. I familiari si incontreranno presso la sala Milli Chegai alle ore 18 (23/09, 14/10, 28/10, 11/11, 25/11, 9/12) per condividere i loro vissuti, difficoltà ed esperienze, ma anche per fare proposte e richieste per il progetto “Comunità Amica”.