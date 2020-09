Fossano: tutto pronto per la Festa Democratica

L’appuntamento è fissato per sabato 12 settembre presso la Bocciofila Autonomi in viale Ambrogio da Fossano, 12.

Si inizierà alle ore 18 con un incontro sul tema indicato dal titolo, cui parteciperanno Fabio Pizzul, consigliere e capogruppo del PD in Consiglio Regionale in Lombardia, e Monica Canalis, vicesegretaria regionale del PD piemontese e consigliera regionale PD in Regione Piemonte, moderati da Patrizia Manassero, vice sindaca PD di Cuneo. Seguirà una cena di autofinanziamento, con stuzzichini, un primo piatto di pasta, anguria e una bevanda al costo di 15 euro.