Pamparato: ultimi due appuntamenti per il Festival dei Saraceni

Indagine sul Classicismo è il titolo del doppio appuntamento dedicato ad uno dei periodi musicali che ha cambiato radicalmente la storia della musica occidentale apportando quel nuovo stile legato alle più note figure quali Haydn, Mozart e Beethoven ma anche ai compositori meno conosciuti, ma di assoluto valore artistico, quali il boemo Vanhal, i nostri Sammartini e Zingarelli ed il tedesco Eichner. Proprio su quest’ultimi, in un’operazione di attenta ricerca filologica attuata dal direttore Vanni Moretto, l’Orchestra Giovanile dell’Academia Montis Regalis presenterà un doppio programma diviso in due parti e in due sedi differenti: venerdì 11 settembre alle ore 21.00 presso la Sala Ghislieri di Mondovì Indagine sul Classicismo I e sabato 12 settembre alle ore 17.00 presso l’Oratorio di Sant’Antonio a Pamparato Indagine sul Classicismo II. Un programma molto impegnativo per i giovani che iniziano con questa settimana i corsi di formazione orchestrale barocca e classica dell’anno 2020.