Sabato 12 a Cuneo gli spettacoli gratuiti Stefano Chiodaroli, Max Cavallari dei Fichi d'India e Dario Ballantini

Continua la straordinaria programmazione dell'Arena Live Festival del Comune di Cuneo in collaborazione con l'Associazione Promocuneo e con l'Associazione Argonauta.



Arena live che non vuole essere solo uno spazio fisico, ma, spiegano gli organizzatori, un progetto artistico poliedrico capace di offrire una proposta artistica a 360° e favorire anche la partecipazione delle aree più periferiche della città.



Per questo motivo l'evento conclusivo di sabato 12 settembre, inizialmente previsto presso l’area spettacoli del Pala Ubi Banca di San Rocco Castagneretta e concepito come una grande festa per tutti, sarà delocalizzato a Cuneo.



In particolare nel quartiere Donatello, presso il parco della Pinetina, alle ore 17.00 si esibirà il celeberrimo panettiere di Zelig Stefano Chiodaroli, mentre nello stesso luogo alle 18.30 sarà la volta del mitico Max Cavallari dei Fichi d'India.



All'anfiteatro di San Paolo dalle ore 21.30 sarà invece la volta dello spettacolo "One man show" dello storico trasformista di Striscia la Notizia Dario Ballantini accompagnato al pianoforte dal cantautore cuneese Andrea Giraudo.



Gli eventi sono del tutto gratuiti, ma la prenotazione è obbligatoria per il rigoroso rispetto della normativa anticovid che prevede ingressi contingentati.



Per partecipare agli eventi bisognerà quindi prenotarsi inviando una mail con le proprie generalità a: arenalivefestival@gmail.com