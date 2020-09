La Lega nelle piazze della Granda per chiedere "porti chiusi e scuole aperte"

Il prossimo fine settimana la Lega Salvini Premier della Provincia di Cuneo scenderà in tutte le principali piazze a sostegno di Matteo Salvini e contro la politica del Governo nazionale.

Le ragioni della manifestazione verranno presentate sabato 12 settembre alle ore 11 a Fossano presso il gazebo allestito in viale Alpi angolo piazza Don Mario Picco.

"Quanto sta avvenendo ai danni del nostro Segretario Federale -commenta il Commissario provinciale senatore Giorgio Maria Bergesio - sta assumendo connotati a dire poco grotteschi. Da un lato, viene processato Matteo Salvini per la corretta politica portata avanti da allora Ministro dell'Interno, dall'altro, il Governo non riesce più a far fronte ai crescenti sbarchi, per di più in un periodo di emergenza sanitaria quale quello attuale. Con i presidi del prossimo weekend vi aspettiamo quindi per ribadire il concetto di 'Porti chiusi e Scuole aperte', invitandovi a firmare a supporto di Matteo Salvini e contro la politica scriteriata portata avanti in primis dalla Ministra Azzolina in tema scolastico".

"Quello che ci aspetta è un autunno preoccupante dal punto di vista economico e sanitario se continua la cattiva gestione attuale del Governo - commenta l'onorevole Flavio Gastaldi - Un cambiamento e un cambio di marcia sono più che necessari e ancora una volta li richiederemo come nostra abitudine partendo dalle piazze e dalla popolazione".