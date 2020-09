Ex studenti del Vallauri di Fossano creano una start-up che oggi vale 10milioni di euro

La prestigiosa rivista Forbes parla del gruppo di studenti del Vallauri che hanno lanciato una start-up valutata 10 milioni di euro.

Sono ragazzi che si sono diplomati due anni fa al Vallauri in informatica (i loro nomi: Alexandru Stefan Gheban, Marco Ciarmoli, Carollo Andrea, Daniele Rinaldi, Samuele Raimondo, Andrea Ferrero) e che si sono iscritti alla facoltà di Informatica dell’Università di Torino.

Dice Andrea Ferrero: ”Siamo nati come gruppo tra i banchi di scuola dell'Istituto tecnico Vallauri, il quale è stato per noi un incredibile catalizzatore di competenze tecniche e non solo. Sono convinto che la nostra "impazienza costruttiva" ci sia stata data proprio dal contesto del Vallauri, dote essenziale per diventare nella vita quello che si è nei proprio sogni. Questa impazienza è un atteggiamento dell'animo che spinge a bruciare le tappe e a giocare di anticipo. È smania di fare, una vocazione a pensare al passo successivo prima ancora di compiere quello sul quale si sta lavorando.”

Il mondo delle criptovalute è incomprensibile alla maggior parte della gente. Ma loro hanno lanciato la startup Young Platform che permette anche ad utenti inesperti di formarsi e poi di iniziare a comprare e vendere criptovalute.

Così hanno lanciato una App che da un lato permette di imparare e dall’altro fa guadagnare coin solo camminando e mantenendo la stessa App aperta sul telefono: un coin ogni tot passi. Grazie a questa idea, la società è arrivata ad avere 120 mila utenti che prendevano dimestichezza con i coin e ai quali è stato poi offerto il primo Exchange super semplice dove i coin guadagnati possono essere usati per avere dei vantaggi.

Si crea una community da 120mila utentii.

Poi sono arrivati i finanziamenti, il crowdfunding e l'interesse di importanti realtà internazionali... ma tutto ha preso il via tra i banchi di scuola, al Vallauri di Fossano.

Per saperne di più, vi invitiamo a leggere l'articolo pubblicato su Forbes all'indirizzo: