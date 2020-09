"Scuola cuneese non rispetterebbe le norme Covid per la riapertura", il sindacato chiede un incontro urgente a pochi giorni dal primo campanello

“La scuola non rispetterebbe le norme Covid per la riapertura”. Con queste motivazioni la Flc Cgil di Cuneo ha chiesto un incontro urgente con la dirigenza dell’Istituto comprensivo in Corso Soleri a Cuneo, scuola primaria "Paola Garelli" a pochi giorni dalla riapertura delle scuole.



“L’organizzazione sindacale - si legge nella nota inviata a Prefettura, comune di Cuneo, Ust cuneese, dirigenza dell’istituto e responsabili della sicurezza - intende valutare il rischio connesso direttamente o indirettamente all’emergenza epidemiologica.” oltre a “procedere ad una oggettiva valutazione del rischio legati alla riapertura delle attività didattiche”. In particolare il sindacato chiede un confronto sull’: “assenza di modifiche in alcuni locali che non rispettano le condizioni minime di sicurezza previste per le aule scolastiche riferite al rischio di contagio”.



Sulla “modifica dei ambienti lavorativi che se da un lato rispettano le condizioni previste per evitare contagio dall’altra non rispettano più le condizioni di sicurezza generale non connessi con il rischio biologico.” e sull’“attuale disponibilità di dispositivi di protezione previsti dalla normativa.”



“Non intendiamo puntare il dito contro nessuno - spiega Doriano Ficara della Fp Cgil - vogliamo salvaguardare e tutelare gli studenti e chi nella scuola ci lavora. Per questo motivo chiediamo con urgenza, visto che il tempo è poco, di sederci a un tavolo e trovare una soluzione efficace per tutti. Le segnalazioni mi sono arrivate dai lavoratori, ma anche da tante famiglie. Le anomalie riguarderebbero non l’intero istituto, ma a macchia di leopardo diverse aree del plesso.”



Proprio le famiglie degli studenti avranno un incontro in videoconferenza con la dirigenza venerdì 11 settembre alle ore 17,30 nella quale verrà illustrata la nuova organizzazione della scuola.



Nei prossimi giorni, inoltre, verrà diffusa la circolare contenente le indicazioni sugli orari, entrate e uscite anti-assembramento e le disposizioni anti-Covid.