A Bra nasce il progetto artistico ‘Metalli’, che trasforma i corpi in… Oro, Argento e Rame

“Si può esistere senza arte, ma senza di essa non si può vivere”, sosteneva Oscar Wilde. Una delle categorie più svantaggiate da questa pandemia è indubbiamente quella degli artisti. La quarantena ed isolamento forzato da Covid-19 ha fermato tutto ed in particolar modo il mondo degli eventi, che hanno subito un lungo stop, penalizzando tutti i professionisti del settore. C’era bisogno di reagire e qualcuno ha lanciato prontamente l’esempio.

Il mese scorso, a Cuneo, un team di artisti e modelle cuneesi si è dato appuntamento per un ambizioso progetto creativo dal titolo: ‘Metalli’. Spiegano gli addetti ai lavori: “Abbiamo scelto di incontrarci tra amici per fare qualcosa insieme e ripartire con tanta creatività, con la voglia perenne di dare qualcosa di nuovo e come sempre di alzare l’asticella. Volevamo creare qualcosa di particolare, ritrarre visi nuovi, possibilmente diversi tra loro e caratterizzarli con il colore. Desideravamo qualcosa di molto luminoso e questo ci ha portato alla scelta di lavorare con i colori metallizzati, giocando tra texture e campiture nel far esaltare carnagioni e tratti somatici differenti”.

In questa variopinta avventura troviamo quattro braidesi, che si sono incontrati per la prima volta, in quella che si annuncia come l’inizio di una fortunata collaborazione. Si tratta delle modelle Beatrice Bossolasco @dreamcouple24 (Rame), Martina Araldo @martyaraldo (Oro), Giada Milanesio @giadamilanesio (Argento) e del bodypainter e truccatore Emanuele Borello @emabodypaint, già noto alle cronache per i suoi successi internazionali nello specifico campo artistico.

Con loro hanno collaborato al make-up l’estetista Erika Avena di Vottignasco e l’acconciatrice Stefania Niglio di Levaldigi. Ogni fase di questa magica esperienza è stata immortalata dai sensazionali scatti della fotografa Chiara Fissore e dai video di Fabio Olivero.

Nello shooting fotografico dal taglio fashion, le tre ragazze hanno interpretato i metalli Oro, Argento e Rame, tra luminose polveri e colori in un mix di make-up creativo e bodypaint. Per ammirare le immagini e scoprire di più su questo progetto, potete curiosare tra gli account social dei protagonisti o su www.emabodypaint.com. Enjoy!