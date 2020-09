“Le parole non bastano”: ecco il primo singolo di Francesco Guastoni

Si chiama Francesco Guastoni, ma gli amici da sempre lo chiamano Guasto, che è anche il suo nome d'arte. Cerverese, classe ‘98, nato come pianista al conservatorio di Fossano. Da qualche anno suonava nei locali e nelle serate con gli amici, poi arriva l’idea di mettersi in gioco al 100% e far sentire la propria voce.

Nasce così “Le parole non bastano”, una canzone profonda ma allo stesso tempo delicata, che da voce ai pensieri di una gioventù disorientata da un mondo troppo veloce, ma in costante ricerca di sentimenti autentici.



Qui sotto la canzone: