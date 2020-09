"Sguardi alt[r]i sulla Valle Stura": online il bando del premio tesi di laura dell'Unione Montana Valle Stura

Il bando - riservato agli studenti laureandi iscritti al corso di laurea triennale in Comunicazione Interculturale oppure ai corsi di laurea magistrale in Antropologia Culturale ed Etnologia o in Sociologia - intende infatti premiare i lavori di ricerca e/o di studio che avranno sviluppato e approfondito, da un punto di vista etnoantropologico, temi inerenti i contesti storici, linguistici e culturali delle comunità della Valle Stura. A titolo esemplificativo e non esaustivo potranno essere oggetto di ricerca i seguenti aspetti: processi migratori, rapporti tra lingua e cultura, dinamiche socio economiche che interessano le realtà produttive, relazioni tra uomo e ambiente nel contesto della Valle Stura.