Volley femminile A2: Lpm Bam Mondovì, scatta l'iniziativa "Io Sostengo LPM"

Il 20 settembre l’Lpm Bam Mondovì scenderà finalmente in campo, per la quinta stagione consecutiva nel campionato nazionale di Serie A2. Il debutto stagionale è previsto a Torino, mentre le pumine calcheranno il campo di casa la domenica successiva, il 27 settembre, ospitando la formazione di Olbia.

Ad oggi le linee guida impediscono il consueto accesso al pubblico, ma la società rossoblu sa quanto i propri tifosi abbiano voglia di vivere l’emozione del volley e quanto siano legati al team monregalese.

“Proprio per questo, in una stagione sportiva così particolare, abbiamo pensato ad un modo per creare comunque un legame tra squadra e pubblico.” - spiega Alessandra Fissolo, presidente dell’Lpm pallavolo Mondovì - “Ci auguriamo che la situazione migliori e che presto si possa tornare ad accogliere al PalaManera tutto il nostro caloroso pubblico, ma ad oggi non è purtroppo possibile. L’obiettivo è quindi quello di far continuare il sogno rossoblu e vivere insieme, seppur a distanza, questo campionato, grazie al sostegno di tutti.”

La società lancia quindi la raccolta fondi “IO SOSTENGO LPM”: un messaggio rivolto a tifosi, amici e appassionati del volley rossoblu, per sostenere le pumine, facendo sentire la propria vicinanza alla squadra.

I sostenitori che aderiranno alla raccolta fondi saranno invitati alle partite casalinghe della Lpm Bam Mondovì, in base a quanto verrà previsto dalle normative (con le modalità che verranno comunicate in seguito, in base ai nuovi protocolli). Sarà inoltre loro omaggiata la mascherina ufficiale loggata Lpm pallavolo Mondovì. La quota per coltivare il sogno rossoblu è di 150,00 €.

Chi vorrà quindi sostenere la società monregalese potrà farlo tramite bonifico bancario o tramite Satispay.Agli interessati sarà poi comunicata la data in cui poter effettuare il ritiro. La tessera e la mascherina ufficiale saranno disponibili presso l’edicola Cartolibreria Calandri (Corso Europa, 20c), che ringraziamo per la collaborazione; chi abita fuori Mondovì, e ne farà richiesta, potrà ricevere il tutto comodamente a domicilio.

Per maggiori informazioni e prenotazioni, è possibile contattare via WhatsApp il numero +39 333 776 9969.

LPM BAM MONDOVì 20\21 - SERIE A2

1 Veronica Taborelli

2 Francesca Scola

6 Alessia Midriano

7 Giulia Bonifacio

8 Alessia Mazzon

9 Giulia De Nardi

10 Hardeman Leah

11 Martina Bordignon

12 Beatrice Molinaro

14 Alice Tanase

16 Simona Mandrile

17 Ester Serafini