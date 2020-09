Volley maschile A2: Matteo Pistolesi è il nuovo capitano della Banca Alpi Marittime Acqua S.Bernardo Cuneo

Matteo Pistolesi è il nuovo capitano della Banca Alpi Marittime Acqua S.Bernardo Cuneo.

Il palleggiatore classe '95, al ritorno a Cuneo dopo otto anni in giro per l'Italia, è stato insignito dei gradi di capitano, ruolo che, precisa la società: "richiede responsabilità, determinazione e attaccamento alla maglia".

Matteo Pistolesi: "Sono contento della fiducia datami da staff e società, l’opportunità di essere capitano di un gruppo molto interessante sia dal punto di vista del campo che interpersonale mi stimola molto; alla quarta settimana posso già dire che il team si è molto amalgamato ed è un piacere poter dare una mano in più attraverso questo ruolo. Come ho detto al coach e ai ragazzi essere tornato a Cuneo per me è stato un traguardo, ci tenevo tanto e questo attestato di stima da parte del Club mi da una motivazione in più per dare tutto e al meglio".

Coach Serniotti ha motivato così la decisione: "Non è stato facile scegliere il nuovo capitano della squadra, in quanto diversi ragazzi avevano le caratteristiche per farlo. Abbiamo convenuto che fosse Matteo a dover ricoprire questo incarico per il ruolo in cui gioca, per l’esperienza pregressa in tale posizione e anche perché è un giocatore le cui radici tecniche si trovano proprio a Cuneo, essendo lui cresciuto pallavolisticamente in questa società".