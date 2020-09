A Dronero niente festa patronale a causa del Covid-19

Non ci saranno gare di bocce e neppure le giostre in Piazza XX settembre. A causa dell’aggravarsi della situazione sanitaria legata al contagio Covid 19, annullate tutte le manifestazioni previste per la Festa Patronale.

Il Comune di Dronero ha deciso l’annullamento di tutte le manifestazioni previste, questo fine settimana, per la Festa Patronale.

"Visto l’aggravarsi della situazione sanitaria legata al contagio Covid 19 - spiegano dall'Amministrazione - su tutto il territorio Comunale e nei territori limitrofi, a seguito dell’invio da parte delle autorità competenti in materia sanitaria (A.S.L.),si avvisa la cittadinanza che tutte le manifestazioni previste per la Festa Patronale di Dronero sono annullate".

Attraverso l’hashtag #vogliamocibene, il Comune esorta i suoi cittadini a seguire rigorosamente tutte le misure atte a contrastare e contenere la diffusione del virus.

Tra la popolazione, scoperta la positività di due parroci della cittadina, c’è chi allude ad una versione in stile moderno di Don Camillo e chi invece ammira la prudenza del Comune. Rimane certamente per tutti il dispiacere per un “rituale” che quest’anno non sarà possibile svolgere.