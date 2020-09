Alba, all’attore Paolo Tibaldi, vecchia conoscenza del Caffè Letterario di Bra, il premio Davide Lajolo

Grande soddisfazione per l’artista albese, che è anche una vecchia conoscenza del Caffè Letterario di Bra ai tempi in cui la manifestazione era denominata Aperitivo Letterario. Memorabile la sua performance braidese del 18 febbraio 2018 all’insegna della lingua piemontese, con simpatici passaggi dal teatro alla quotidianità.

Da ormai qualche anno approfondisce la tradizione piemontese, nelle sue diverse sfaccettature, in maniera innovativa. Insieme alla compagnia del Nostro Teatro di Sinio va in scena da nove anni con racconti che approfondiscono culture, storie e intrecci relazionali in diversi stili drammaturgici e linguistici.

Inoltre, è ideatore del marchio “Abitare il piemontese”, rubrica di approfondimento sulla tradizione popolare diffusa, tra l’altro, sulla propria pagina Facebook; appuntamento settimanale fissato ogni lunedì intorno all’ora di pranzo, in cui pubblica la cosiddetta “parola della settimana”, rigorosamente in lingua piemontese.

L’iniziativa, nata per gioco, conta oggi migliaia di visualizzazioni settimanali. “Sagrìn” per indicare un problema, “grigné” che vuol dire sorridere e ancora “bogianen”, che si dice (e puntualmente si smentisce) un po’ di tutti i piemontesi. Pillole dialettali che hanno raggiunto bar, locali e ristoranti in tutta la regione, grazie allo storico zuccherificio “Figli di Pinin Pero” che ha chiesto a Tibaldi il marchio e la collaborazione per una serie di bustine di zucchero con 40 diverse parole della tradizione nostrana.