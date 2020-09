Bra, venerdì 11 settembre primo appuntamento con l’Alzheimer Cafè, dopo la pausa estiva

Dopo la pausa estiva, riprendono a Bra gli appuntamenti con l’Alzheimer Cafè, il progetto avviato dall’Amministrazione comunale in collaborazione con l’associazione La Cordata, l’associazione Insieme e la Caritas interparrocchiale cittadina per sostenere le persone affette da questa malattia neurodegenerativa e le loro famiglie.

Venerdì 11 settembre, dalle 9.30 alle 12, presso il Centro Incontro Comunale (via Montegrappa, 3) si svolgerà il primo incontro dopo la pausa estiva, condotto dalle psicologhe Luisa Curti e Alessia Morelli, che spiccano per professionalità ed impegno in questo percorso fatto di interventi emotivi, finalizzati a ridurre l’impatto della malattia.