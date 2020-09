Cuneo, i cittadini potranno collegarsi alle rete di videosorveglianza comunale: "Un'opportunità di rendere più sicure zone adesso non coperte"

Un'opportunità per i privati e i comitati di persone di rendere più sicure zone della città che altrimenti non sarebbe stato possibile raggiungere con la videosorveglianza: è così che l'assessore del comune di Cuneo Domenico Giraudo ha descritto il progetto di videosorveglianza partecipata, di cui è stata presentata la bozza di regolamento nel corso dell'ultima riunione della VII^ commissione consiliare.

Presenti all'incontro tenutosi ieri (9 settembre) - oltre all'assessore - anche il dirigente Pierangelo Mariani.

"Prima di oggi la nostra città non aveva un regolamento tout court sulla videosorveglianza - ha sottolineato l'assessore - , ma si trovavano alcuni scampoli nel regolamento della Polizia Municipale. Dopo un anno circa di lavoro possiamo ora introdurre anche il concetto della "partecipazione", che permetterà ad alcuni privati o associazioni di privati di videosorvegliare aree pubbliche esterne a fabbricati ben specifici, dirottando le immagini alla Municipale (che le conserverà per un tempo massimo di sette giorni). Con questo progetto puntiamo alla sinergia tra cittadini e amministrazione, rispondendo alle tante richieste che continuano a pervenire dall'intero territorio, e a cui senza una razionalizzazione non sarebbe possibile far fronte".

La bozza del regolamento verrà portata a discussione nel prossimo consiglio comunale.

- LA VIDEOSORVEGLIANZA PARTECIPATA

A presentare la bozza di regolamento vero e proprio è stato Mariani, che ha sottolineato come già dal 2009 - con le prime norme sull'uso comunale della tecnologia di videosorveglianza - Cuneo si stia muovendo sempre più in un'ottica di controllo del territorio, percorso nel quale l'adesione al Patto Sicurezza della Prefettura nel 2018 è stato un passo importante.