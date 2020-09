La biblioteca di Bra è su MLOL: migliaia di ebook, audiolibri e contenuti digitali disponibili per il prestito

Da oggi la biblioteca civica “Giovanni Arpino” di Bra fa parte del sistema MLOL – Media Library on Line, la prima rete italiana di biblioteche pubbliche per il prestito digitale. Attraverso MLOL è possibile usufuire in qualsiasi luogo della collezione digitale della biblioteca “Arpino”: oltre 45 mila ebook, 80 mila audiolibri e tantissimi contenuti digitali tra cui app, banche dati, brani musicali, corsi e-learning, immagini, manoscritti, mappe, periodici, video e videogiochi.



Il servizio è gratuito e riservato ai lettori iscritti alla biblioteca civica Arpino di Bra.



Per iscriversi alla biblioteca è necessario compilare il modulo pubblicato sul sito del Comune di Bra, sezione ‘Servizi e procedimenti/biblioteca civica’ (QUI il link diretto) e consegnarlo in biblioteca (orari di apertura: lunedì 14-18.30, martedì, mercoledì e giovedì 9-12 e 14-18.30, venerdì 9-12 e 14-18 e sabato 9-12.30) insieme ad un documento di identità e al codice fiscale. Per i minorenni è necessaria la firma di un genitore o chi ne fa le veci e il documento di identità e il codice fiscale di entrambi.



Per gli utenti già iscritti alla “Giovanni Arpino” è sufficiente inoltrare via email all’indirizzo biblioteca@comune.bra.cn.it la richiesta di accesso al servizio MLOL indicando: nome, cognome, codice fiscale e indirizzo di posta elettronica sul quale ricevere le credenziali di accesso. Successivamente si potrà attivare l’iscrizione cliccando sul link inserito nella mail inviata in automatico da MLOL e, con le credenziali inviate, accedere al portale e visionare o scaricare i contenuti.



Su MLOL si trovano moltissime risorse digitali alcune libere, altre protette da diritti d’autore (DRM - Digital Rights Management); per leggere quelle protette da DRM è necessario scaricare gratuitamente il programma Adobe Digital Editions e attivare un ID Adobe. Sulla home page del sito www.comune.bra.cn.it e nella sezione interna “Biblioteca civica” sono pubblicate le istruzioni per utilizzare il servizio ed effettuare l’accesso.



Si possono scaricare sino a due contenuti digitali al mese. La durata del prestito è di 15 giorni. Maggiori informazioni e supporto per l’attivazione chiamando la biblioteca civica “Arpino” di Bra al numero 0172.413049 o scrivendo alla mail: biblioteca@comune.bra.cn.it.