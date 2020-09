Linea Bra-Cavallermaggiore: gli orari dei bus sostitutivi messi a disposizione dalla Regione, ma mancano le corse nei giorni festivi

Sono dodici le corse bus messe a disposizione dalla Regione Piemonte in sostituzione dei treni soppressi sulla linea Bra-Cavallermaggiore. Un servizio necessario per garantire lo spostamento di pendolari e soprattutto studenti che dalla zona di Cavallermaggiore frequentano istituti superiori braidesi, o che da Bra (e Alba) si spostano quotidianamente verso Fossano (con destinazione l’istituto Vallauri) o Mondovì (alberghiero).

Le partenze da Cavallermaggiore in direzione Bra partiranno dalle 7.09 e dalla frazione Madonna del Pilone dalle ore 7.17. Ultima partenza alle ore 19.09 dalla stazione di Cavallermaggiore e alle 19.17 da Madonna del Pilone.

Viceversa le partenze da Bra in direzione Cavallermaggiore al mattino partiranno dalle ore 6.35, mentre l’ultima partenza in orario pomeridiano sarà alle ore 18.35.

“L’Agenzia delle Mobilità Regionale ci ha comunicato gli orari e durante la riunione con l'assessore si era rimasti intesi che c'era piena disponibilità a ritoccarli per venire incontro alle esigenze dei pendolari” commenta il sindaco di Cavallermaggiore Davide Sannazzaro anche in riferimento alle questioni sollevate dai pendolari. “Ora stiamo concordando il luogo della fermata in frazione Madonna del Pilone per avere un luogo in sicurezza”. Il primo cittadino tuttavia evidenza la mancanza di un servizio durante i festivi :”Notiamo con rammarico che per i festivi non è previsto nemmeno un servizio di minima. E nello stesso ci tengo a ribadire che l'obiettivo della nostra amministrazione sarà il lottare per il ripristino dei treni”.