Prezzo delle nocciole, la Camera di Commercio: "Nostro ruolo solo quello di rilevare i prezzi applicati ai contratti"

In seguito ad alcune posizioni che mettono in dubbio i valori che derivano dalla rilevazione dei prezzi delle nocciole, evidenziamo chiaramente i parametri oggettivi con cui la Camera di Commercio opera, per evitare che tali posizioni possano generare oltre che confusione, anche un danno di immagine e di valore alle eccellenti produzioni del territorio che rappresentiamo. Non lo diciamo “per gli addetti ai lavori” che bene conoscono tali meccanismi, ma per dare un corretto riscontro all’opinione pubblica.

“La rilevazione dei prezzi non è condizionata da alcuna valutazione soggettiva. L’Ente camerale è, per statuto - da sempre - a sostegno dell’economia della provincia e delle filiere che lavorano sul territorio. La Commissione prezzi conosce bene la qualità dei prodotti agroalimentari e auspichiamo che con il lavoro e l’impegno, serio e produttivo, di tutto il comparto corilicolo, si creino le condizioni ottimali per una crescita costante che corrisponda alla qualità e al pregio delle nostre nocciole”, sottolinea il Presidente Mauro Gola.

La Commissione Prezzi Nocciole, istituita presso la Camera di Commercio di Cuneo, di cui fanno parte i rappresentanti di tutta la filiera, presieduta da Roberto Bodrito, Sindaco di Cortemilia e coordinata da Paolo Gazzera, funzionario camerale, valida i prezzi rilevati dall’Ufficio Statistica.