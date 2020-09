Sensibilizzazione sanitaria nelle scuole della Granda: al via il progetto della Fondazione CRC

Con la partenza dell’anno scolastico, prende il via un nuovo progetto sperimentale di sensibilizzazione sanitaria promosso dalla Fondazione CRC in collaborazione con la Regione Piemonte, con il patrocinio dell'UST di Cuneo e in accordo con gli Istituti scolastici provinciali.

La Fondazione CRC sta acquistando una partita consistente di termometri a infrarossi che verranno messi a disposizione, a partire dalla prossima settimana, dei volontari di Croce Rossa, Croce Bianca e Misericordia della provincia di Cuneo, che effettueranno, a campione, la rilevazione della temperatura all’ingresso degli edifici scolastici.

L’obiettivo del progetto − condiviso negli scorsi giorni anche con AO Santa Croce e Carle, ASL CN1 e ASL CN2 − è garantire un supporto aggiuntivo alle misure di prevenzione del contagio da Covid19, regolate dai protocolli previsti a livello nazionale e dai regolamenti scolastici sottoscritti dalle famiglie degli alunni, in modo da tenere alta l’attenzione sull’importanza di misurare la temperatura ed evitare possibili contagi all’interno delle scuole.

I volontari di Croce Rossa, Croce Bianca e Misericordia della provincia di Cuneo si presenteranno all’ingresso dei plessi scolastici degli istituti che aderiranno all’iniziativa, compilando il modulo e la documentazione disponibili dalla home page del sito www.fondazionecrc.it.

“Questa iniziativa, possibile grazie alla disponibilità delle associazioni e dei volontari, non intende sostituirsi alle misure, già previste dai protocolli nazionali e dai documenti elaborati dai singoli istituti scolastici, di prevenzione del contagio da Covid-19, ma ha l’obiettivo di tenere alta l’attenzione sull’importanza che hanno gli alunni e le famiglie per evitare nuove crisi sanitarie” afferma il presidente della Fondazione CRC, Giandomenico Genta. “Mai come in questo momento, la ripresa della scuola è fondamentale per far ripartire il Paese e il senso di comunità e di responsabilità di ognuno di noi nei confronti degli altri è essenziale: anche la Fondazione CRC vuole contribuire, con questa piccola iniziativa, a garantire condizioni di sicurezza per tutti noi”.