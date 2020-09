Serie D: la Coppa Italia slitta di un anno, confermato l'inizio del campionato per domenica 27 settembre

La Coppa Italia Serie D è stata ufficialmente rinviata alla stagione 2021/2022.

"La decisione - spiega la LND - è scaturita dalla necessità di attendere gli esiti dei procedimenti presso la giustizia sportiva che definiranno nei prossimi giorni la composizione degli organici professionistici e di conseguenza della Serie D"

Il riferimento è alla vicenda che ruota attorno alla partita Picerno-Bitonto del maggio 2019, forse oggetto di una combine.

Il Dipartimento Interregionale della LND ha optato per il rinvio di una stagione "per garantire l’ottimale svolgimento del campionato, il cui inizio è confermato per domenica 27 settembre, anche in ragione delle nuove norme sanitarie previste per l’organizzazione delle gare."

Confermato, dunque, l'inizio del campionato domenica 27, con tre squadre cuneesi al via: Bra, Fossano e Saluzzo.