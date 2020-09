Incidente a Narzole sulla strada provinciale 349, all’altezza della discarica ecologica.

Un’auto si è ribaltata finendo fuori strada verso le quattro di questa mattina, giovedì 10 settembre.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco Volontari di Bra, chiamati dagli operatori del 118 intervenuti per prestare soccorso ai feriti, i quali non risultano in gravi condizioni.