Savigliano, a processo per violenza privata dopo aver redarguito una giovane perché transitava in bicicletta sul marciapiede

Era stato lui stesso a chiedere l’intervento dei carabinieri per segnalare una presunta infrazione da parte di una giovane donna perché l’aveva trovata in bicicletta su un marciapiede nella zona pedonale del centro di Savigliano. Lei però l’aveva denunciato e l’uomo, M.S. pensionato della Forestale, è finito a processo con l’accusa di violenza privata davanti al tribunale di Cuneo.

I fatti si riferiscono all’8 marzo 2019: “Ero ferma sulla mia bici perché stavo telefonando, quando da dietro mi sono sentita toccare il braccio da un signore in abiti settecenteschi che mi ha chiesto di scendere perché ero sul marciapiede”, ha raccontato la giovane. “Gli ho risposto che mi sarei spostata una volta finita la telefonata, ma lui continuava ad insistere. Finché si è piazzato davanti a me bloccando la ruota anteriore in mezzo alle sue gambe, impedendomi di fatto di spostarmi. Mi disse che non facevo onore alle donne proprio in occasione della festa dell’8 marzo perché stavo infrangendo il codice della strada e un’altra frase che mi fece risentire”.

La donna era poi scesa dalla bicicletta e si era allontanata. Dopo circa una mezz’ora, insieme al fidanzato era tornata in centro, dove si era nuovamente imbattuta nell’uomo che allora aveva telefonato ai carabinieri: “Spiegò di averci chiamato perché aveva visto la ragazza transitare in bicicletta sul marciapiede e di essere stato insultato, e oggetto di frasi minacciose da parte del suo compagno”, ha testimoniato l’appuntato che era intervenuto. “Non era la prima volta che ci chiamava per segnalare ciclisti che transitavano sui marciapiedi”.

L’udienza è stata rinviata al 15 ottobre per i testi della difesa e la versione dell’imputato.