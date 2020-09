Aumentano le vendite online di prodotti per il benessere intimo

La pandemia di Covid-19 ha accelerato la vendita online di prodotti, un fenomeno ormai consolidato in Italia con la crescita dell’e-commerce del 27,1% nel 2019 secondo i dati Istat, con stime di un ulteriore incremento del 26% nel 2020 in base alle previsioni dell'Osservatorio B2C del Politecnico di Milano. Tra i settori con il più alto tasso di crescita c’è la vendita di prodotti per il benessere intimo, in cui si registrano incrementi significativi nel 2020 fino al 50% in più rispetto al 2019.

Secondo i principali marketplace dedicati al commercio elettrico, tra gli articoli più richiesti dagli utenti ci sono i prodotti per la prevenzione e la protezione dei rapporti intimi, gli integratori alimentari e i sex toys.

Questi ultimi hanno subito un'impennata degli acquisti nella prima metà del 2020, in particolare per quello che riguarda alcuni articoli, come per esempio le bambole gonfiabili. Ovviamente, quando si deve valutare l'acquisto di questi articoli, bisogna assicurarsi di optare per prodotti sicuri e della massima qualità. Può essere utile anche guardare dove si orientano maggiormente le preferenze del pubblico, consultando per esempio le recensioni sulle bambole gonfiabili più vendute, proposte dal portale Biotaurocompresse.com.

La quarantena ha aumentato la predisposizione verso il benessere intimo della coppia, stimolando la curiosità e la voglia di sperimentare nuove soluzioni per una relazione più sana e aperta. Oggi i giocattoli erotici sono ormai piuttosto diffusi, sia tra i single che tra le coppie stabili, rappresentando un mercato in espansione negli ultimi anni con una richiesta in crescita presso tutte le fasce di età.

Come migliorare il proprio benessere intimo

Il lockdown ha fatto emergere la voglia di molti italiani di ritrovare il giusto equilibrio nell'intimità di coppia, ovvero raggiungere una condizione psicofisica salutare per vivere in maniera sana la relazione con il proprio partner. Ovviamente un rapporto equilibrato si basa innanzitutto sul dialogo, una comunicazione che dovrebbe essere priva di tabù e barriere per incentivare il coinvolgimento e il confronto costruttivo, con l'obiettivo di ascoltare e capire i bisogni dell’altra persona.

Allo stesso tempo è importante mantenere vivo il desiderio, provando nuove esperienze e ritrovando sempre la giusta complicità, puntando sull'evoluzione delle abitudini intime in modo armonizzato e condiviso. Naturalmente il sesso non deve trasformarsi in un'ossessione, perciò è necessario dedicare il giusto tempo alla vita intima di coppia, imparando a ritagliarsi degli spazi solo per se stessi eliminando fattori esterni che possono disturbare o compromettere la qualità dei rapporti intimi.

Inoltre è fondamentale una corretta informazione, non dimenticandosi dell'importanza della prevenzione intima per il contrasto delle malattie intime trasmissibili, utilizzando metodi contraccettivi adeguati in base alle proprie necessità. Ad ogni modo è indiscutibile l'aumento del mercato dei sex toys online, un settore che secondo le stime della società di analisi Technavio potrebbe superare i 29 miliardi di euro entro il 2021.

Perché acquistare prodotti per il benessere intimo online

La crescita degli acquisti online di prodotti per il benessere intimo, con il canale e-commerce sempre più al centro di questo settore, rende evidenti una serie di vantaggi garantiti da questo modello di vendita. Innanzitutto è possibile trovare prezzi competitivi, con la possibilità di risparmiare rispetto all'acquisto in negozio, beneficiando di sconti, promozioni e offerte dedicate disponibili con maggiore frequenza anche grazie ai coupon, uno strumento di marketing sempre più utilizzato e apprezzato nel commercio elettrico.

Il web permette di usufruire di un'ampia scelta di prodotti, per reperire anche articoli difficili da trovare attraverso i canali tradizionali, evitando di perdere tempo per concludere l’acquisto desiderato in pochi istanti. Allo stesso tempo comprare online permette di aggirare la scarsa diffusione di punti vendita fisici specializzati, abbastanza comuni in grandi città come Milano, Roma e Torino, meno in alcune medie e piccole città italiane dove il fenomeno non è ancora presente in modo omogeneo.